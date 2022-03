El desplegament dels serveis territorials de vuit departaments del Govern a l'Alt Pirineu i Aran començarà enguany i es completarà al 2023. Per primer cop s'ha apostat per tirar-lo endavant amb un model descentralitzat, repartint les conselleries entre cinc comarques i oferint en cadascuna d'aquestes seus un punt d'atenció ciutadana amb l'objectiu d'evitar desplaçaments a la ciutadania. D'aquesta manera, els serveis territorials de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori; Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Educació i Drets Socials a Sort estaran en funcionament abans del mes de setembre. Els altres quatre previstos, en marxa entre finals d'any i el que ve, són Cultura, Salut, Empresa i Treball i Economia i Hisenda.

D'aquesta manera, el departament d'Educació estarà ubicat a Tremp, a l'edifici de l'ajuntament. També ocuparà unes dependències municipals el departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que se situarà a la Seu d’Urgell. A la capital alturgellenca també hi hauran els serveis territorials de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a l'edifici del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Mentre, Drets Socials estarà ubicat a Sort, al nou o a l'antic edifici del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

Pel que fa al separtament de Salut, aquest ja està parcialment desplegat a Tremp, on hi ha la seu de la regió sanitària i de la delegació del Govern a l'Alt Pirineu. Mentre, el Departament de Cultura estarà al Pont de Suert, en unes dependències encara per concretar. El municipi s'ha escollit per la proximitat amb les esglésies romàniques que hi ha a la comarca, declarades patrimoni mundial per la UNESCO. Finalment, els serveis territorials dels departaments d'Empresa i Treball i d'Economia i Hisenda estaran ubicats a Puigcerdà, compartint espai en un edifici de propietat municipal.

El vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha destacat que amb el desplegament s'està "apropant la Generalitat a tots els pobles i viles del Pirineu" per contribuir a "la vertebració, l’equitat i l’arrelament al territori". També ha detallat que el model de descentralització previst permetrà desenvolupar un "registre únic" per evitar que els veïns s'hagin de desplaçar a una altra seu per fer tràmits. Finalment, ha indicat que pròximament es farà també aquest pas i seguint el mateix model al Penedès, completant així el desplegament a les dues vegueries on estava pendent.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, per la seva banda, ha afegit que aquest desplegament "és una reivindicació històrica" de les comarques pirinenques. També ha destacat que tot plegat és fruit del "consens" amb el territori i ha afirmat que aposten per "la cogovernança i la codecisió". Per la seva banda, el delegat del Govern a l'Alt Pirineu, Ricard Pérez, ha assegurat que el desplegament servirà perquè "es puguin prendre decisions" des del Pirineu i que es tinguin en compte les "especificitats" d'aquesta zona de muntanya.

Per poder desenvolupar els diversos serveis territorials es preveu tant un increment de plantilla com trasllats de treballadors d'altres delegacions. Tot plegat, segons s'ha explicat, s'anirà decidint "en funció de les necessitats", ha dit Puigneró. A l'acte, celebrat a la Sala Immaculada de la Seu d'Urgell, han assistit alguns alcaldes i representants de municipis de l'Alt Pirineu i Aran.