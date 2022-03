L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la convocatòria de subvencions per a la promoció del municipi per a l’exercici d’aquest any 2022. Segons ha informat el consistori, les sol·licituds per a poder accedir a aquestes ajudes s’han de formalitzar amb el formulari telemàtic normalitzat amb autentificació digital. El lloc per presentar-les és a través de la pàgina web de l’Ajuntament urgellenc, laseu.cat, del 28 de març al 28 d’abril.

En aquest sentit, la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, ha argumentat que «l’equip de govern municipal es reafirma a oferir aquests ajuts amb l’objectiu de donar suport a les persones que han obert un negoci a la ciutat o a aquelles que han fet reformes o millores a negocis ja existents durant el 2021». Les ajudes s’adrecen a fomentar l’ocupació i l’emprenedoria, principalment en el sector comercial i de serveis, amb prioritat a algunes franges d’edat.