El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat que els videoclips dels Motarrots de la comarca han superat les 5.500 visualitzacions en total, quan es compleix un mes des que es van estrenar al canal de YouTube de l’ens. Aquestes dades «venen a confirmar la bona acollida del treball dirigit per Toni Lombarte i amb el duet La Sonsoni com a protagonista», segons el mateix Consell. El cançoner dels motarrots és obra del músic Pep Lizandra. Es tracta de la segona fase del projecte de recuperació dels Motarrots que han impulsat els serveis de Cultura i de Turisme del Consell. Amb anterioritat, es va editar un mapa interactiu i es van dissenyar, per part d’Anna Solans de Creativa Disseny, les estampacions per a samarretes dels 120 motarrots recuperats.