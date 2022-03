La Seu d’Urgell enceta aquest mes de març una nova edició del cicle divulgatiu Parlem de formatge, amb un seguit d’activitats de divulgació, presentacions de llibres, taules rodones, xerrades d’experts, tallers o maridatges per promocionar aquest producte agroalimentari al territori. El certamen s’allargarà fins al pròxim mes de desembre, amb un programa mensual d’activitats relacionades amb el formatge.

La primera proposta es va dur a terme ahir, a les vuit del vespre, a l’Espai Ermengol de la capital alt-urgellenca amb la presentació del llibre Formatgeries artesanes de Catalunya. Rutes per 93 obradors firmat per Ramon Roset.

El cicle seguirà el dissabte 9 d’abril, a les quatre de la tarda, a la Formatgeria l’Abadessa de la Seu d’Urgell (carrer dels Canonges, 45), amb un taller d’elaboració de formatge madurat de pasta semidura de llet de vaca.

La iniciativa Parlem de formatge, organitzada conjuntament per l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, pretén desestacionalitzar aquest producte agroalimentari i anar més enllà de la Fira de Sant Ermengol. De fet, aquest és un dels objectius que recull el Pla de Dinamització Comercial de la Seu d’Urgell per tal de posicionar el municipi com a capital del formatge durant tot l’any.