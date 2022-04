L’Ajuntament de la Seu d’Urgell obre a partir d’avui la convocatòria per a la presentació de sol·licituds, l’atorgament i l’adjudicació de noves llicències dels horts municipals adreçats a la gent gran de l’Horta del Valira. Es tracta d’una convocatòria que fixa el règim d’utilització i aprofitament dels espais habilitats per a horts socials amb l’objectiu de promoure projectes que suposin una contribució a la qualitat de vida de les persones grans i al progrés sostenible del municipi.

A partir d’aquest dilluns, i fins al dia 26 d’abril, hi poden presentar sol·licitud trucant al telèfon de l’Ajuntament totes les persones que tinguin 65 anys o més, que estiguin empadronades a la Seu d’Urgell i que no cultivin cap altre hort, ni públic ni privat. La durada màxima de l’autorització d’aquests horts serà de tres anys. L’horari d’accés a les parcel·les és lliure cada dia de la setmana. L’autorització per utilitzar aquestes parcel·les té la naturalesa de llicència gratuïta a precari.