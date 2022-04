El poble deshabitat de Solanell, a l'Alt Urgell, que el 1889 va arribar a tenir 180 habitants i que va quedar despoblat el 1973, és una de les dotze localitats espanyoles que apareixen al tercer Calendari de l'Espanya Buida 2022 i que, a més, protagonitza la seva portada.

Solanell és l'únic poble deshabitat de Catalunya del calendari d'aquest any al costat d'Acebuchal (Màlaga), Arenillas (Soria), Isín (Osca), Jánovas (Osca), Lanuza (Osca), Olmeda de la Cuesta (Conca), Poyales (La Rioja), Sarnago (Soria), Velilla (La Rioja), Villalibado (Burgos) i Villamorón (Burgos).

Solanell, que pertany al terme de Montferrer Castellbó, a l'Alt Urgell, ha pres el relleu com a representant català a Montclar (Berguedà) i Santa Jaume de Frontanyà, que van aparèixer al segon calendari, i a Bagergue (Aran), que va sortir en la primera edició.

Segons els responsables de la publicació, per tercer any consecutiu, el calendari vol donar visibilitat als pobles de l'Espanya buida, aquest any centrat en localitats que van ser abandonades, però estan sent recuperades.

3.000 pobles abandonats

A Espanya existeixen uns 3.000 pobles abandonats i uns altres gairebé 1.500 que tenen menys de 100 habitants, aproximadament el 20% del total de municipis espanyols, encara que alguns dels pobles que van ser abandonats estan en procés de recuperació.

El calendari de l'Espanya buida és una iniciativa inspirada al calendari Pirelli engegada fa tres anys pel Grup Driver, xarxa de centres especialitzats en pneumàtics i mecànica ràpida, per reivindicar l'encant dels municipis despoblats en risc de desaparició.

Aquest calendari selecciona anualment 12 pobles de l'Espanya rural per donar-los suport i donar-los visibilitat, amb la novetat aquest any de tractar-se de pobles en fase de recuperació.

La iniciativa pretén convidar a descobrir dotze racons recòndits d'Espanya, pobles que estan recuperant la seva antiga esplendor i encant, i a conèixer les seves històries, les seves festes, la seva gent i com arribar fins a ells per carretera.

Juntament amb una foto de cada localitat, el calendari inclou una descripció individual de cadascun i assenyala el millor itinerari per arribar amb cotxe fins a tots ells.

Com a novetat d'aquest any, el poble seleccionat per a la portada del calendari, Solanell, es convertirà en un museu-exposició de la seva pròpia història, amb monòlits amb fotos antigues del poble i dels seus habitants, instal·lats en els punts exactes on van ser preses al segle passat, que mostren qui vivia a les seves cases avui deshabitades. També es filmarà un vídeo en el que s'explicarà el seu procés de recuperació.