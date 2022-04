L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha plantat recentment plantes aromàtiques a l’itinerari temàtic sobre les papallones al pla de les Forques per augmentar la biodiversitat d’aquestes espècies, que són indicadores de la qualitat ambiental, en ser molt sensibles a les alteracions produïdes als seus hàbitats. L’actuació s’ha dut a terme en el recorregut que es va senyalitzar l’any passat amb l’objectiu de disposar d’un recurs pedagògic sobre els lepidòpters.

Concretament, s’han plantat 120 timons (Thymus vulgaris), espècie aromàtica atractiva per part de les espècies de papallones de la zona. La plantació d’aquestes plantes aromàtiques permetrà augmentar la biodiversitat d’espècies, ja que són aliment per a les larves de determinades papallones i, alhora, es facilitarà la seva observació i identificació. Per aquest motiu, s’han plantat seguint el traçat de l’itinerari senyalitzat, en punts del camí on s’ha detectat una menor presència de papallones.

Fins ara, s’han inventariat més de 70 espècies diferents entorn del pla de les Forques, que ha estat reconegut com una de les zones més diverses pel que fa a papallones respecte als ambients de muntanya mitjana de Catalunya.