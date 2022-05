El Parc Olímpic del Segre ha anunciat la incorporació a partir d’aquesta primavera d’una nova activitat esportiva i d’oci a les seves instal·lacions. Es tracta del stand up padle (SUP), també conegut com a padle surf, que consisteix a navegar dret sobre una taula amb l’impuls d’un rem. Aquesta modalitat és molt practicada als pobles de la costa i arriba a la Seu com una oferta inèdita al Pirineu central català.

El SUP es podrà practicar al canal d’aigües tranquil·les del Parc del Segre després que experts en aquesta modalitat ja hi hagin fet proves i n’hagin confirmat la viabilitat. Tant és així que abans de la pandèmia practicants hi van estar fent proves pilot. Aquesta activitat requereix un entorn d’aigües tranquil·les que al Pirineu central tan sols es pot trobar en embassaments puntuals com ara el de Matamala, al Capcir. També es pot practicar en embassaments del Prepirineu. Amb la nova oferta esportiva, la Seu d’Urgell opta a captar un nou mercat turístic de practicants que principalment es desplacen a destins marítims. El Ràfting Parc de la Seu ja ha posat a la venda els tiquets per la pràctica d’aquesta nova modalitat a la seva pàgina web. La nova proposta se suma a les que ja ofereix, entre les quals els ràfting és el més popular a nivell aficionat i esportiu. El Ràfting Parc també ofereix piragüisme, open kayak i gestió i assessorament en bicicleta de muntanya i rutes a peu per l’entorn natural de la Seu i l’Urgellet.