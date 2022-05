La delegació del Pirineu del Col·legi Oficial d’Arquitectes ha fet entrega aquest dijous dels Premis als treballs de recerca d’estudiants de batxillerat de l’Alt Pirineu i Aran i del Concurs de Fotografia d’Arquitectura i Urbanisme. El primer premi ha estat per al treball Art i Religió: L’Arquitectura Islàmica, de Nouhaila Bouhalhal; el primer accèssit se l’ha endut el treball Disseny d’Interiors, d’Aina Giménez; i el segon accèssit ha estat per La Cerdanya Alturgellenca, d’Helena Spa, les tres del Joan Brudieu. El primer premi de fotografia ha estat per Moviment de l’aigua, de Naiara Pedescoll; el segon ha recaigut en Misteri, de Rosa Rodríguez; i el tercer per Vista al Passat, d’Ariadna Bortoló. L’acte l’ha presidit el delegat del COAC, Ricard Lobo.