La Seu d’Urgell podria tenir una connexió aèria amb Londres amb vols regulars que se sumarien als actuals amb Madrid. Així ho pretén el Govern d’Andorra, que aquesta setmana s’ha reunit amb una delegació ministerial del Regne Unit per mirar d’impulsar el nou corredor aeri entre les illes britàniques i el Pirineu.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo, s’ha reunit aquesta setmana a Londres amb el ministre de Comerç Internacional del Regne Unit, Ranil Jayawardena. Durant la trobada el ministre andorrà va explicar a la seva homòloga que l’executiu del Principat està treballant en establir vols setmanals entre l’aeroport de la Seu d’Urgell-Andorra i Londres per facilitar l’arribada d’inversors i turistes, segons ha explicat el mateix Govern d’Andorra. En aquest sentit, l’Executiu del Principat ha recordat que l’any passat més de 100.000 britànics van visitar el país, el qual compta entre la seva població més de 800 britànics. En el marc d’aquest projecte de noves comunicacions regulars, el ministre Gallardo també ha aprofitat el seu desplaçament a Londres per reunir-se amb representants de la companyia aèria British Airways. El Govern del Principat ha remarcat que «després de consolidar la línia amb Madrid, ara es treballa perquè la connexió amb altres destinacions com París, Lisboa i Londres sigui una realitat».

Des del mes de desembre de l’any passat la companyia Air Nostrum ofereix vols regulars entre l’aeroport de la Seu i Madrid. En les primeres setmanes de funcionament, la línia va assolir un percentatge d’ocupació de les places del 70%. La ruta d’Air Nostrum que va a Madrid opera dos cops per setmana gràcies al fet que la companyia va resultar l’adjudicatària del concurs fet pel Govern andorrà per impulsar noves rutes des d’aquesta instal·lació de l’Alt Urgell. El concurs preveu, per assegurar la viabilitat econòmica del primer any d’explotació, una aportació de 630.000 euros per part de Principat. L’any passat l’aeroport de la Seu va registrar un rècord d’operacions, amb 6.846, i va superar les 5.325 del 2020.