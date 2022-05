L’Oficina Jove de l’Alt Urgell, de manera conjunta amb més de 70 joves, ha convocat per al dissabte 4 de juny la segona edició de la Jornada Jove de la Seu d’Urgell. En aquesta acció, joves urgellencs «presentaran el seu talent en diferents disciplines com art, esports, il·lusionisme, música, manualitats, artesania i gastronomia», segons ha anunciat l’Ajuntament de la capital urgellenca. Així, la jornada, que es farà a la plaça de Joan Sansa, constarà de diverses activitats que s’aniran desenvolupant simultàniament, repartides en franges horàries. En el programa hi ha inclòs estands on joves mostraran i posaran a la venda els seus productes i oferiran activitats, la majoria de les quals aniran a càrrec de col·lectius de joves o artistes de la Seu com ara tallers, exposicions, exhibicions i actuacions musicals. El regidor de Joventut, Joan Llobera, ha remarcat que l’esperit de la jornada és el de compartir experiències.