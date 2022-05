El pati de la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell acollirà avui a les set del vespre l’acte d’inauguració que commemora els 60 anys d’Òmnium Cultural.

La mostra, que es titula «60 anys de lluita i compromís», és una exposició itinerant pensada perquè es pugui portar a les localitats de les diferents seus territorials de l’entitat. En l’acte hi intervindran les persones que des de l’any 1977, any en què es va crear Òmnium a l’Alt Urgell, han estat relacionades amb l’entitat. Així, hi participaran Lorena Dolcet, que va ser secretària de la junta directiva d’Òmnium Alt Urgell el 1977; Carme Ribó, vocal el 1977: Dolors Majoral, vocal el 1977: Ermengol Puig, president el 2008; Núria Oliva, actual presidenta des del 2012 i Joan Vallvé, membre de la Junta Nacional d’Òmnium Cultural.

L’exposició es podrà visitar fins al dia 30 de maig al mateix pati de la biblioteca Sant Agustí.