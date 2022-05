El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha obert aquest dilluns el termini per a la presentació de sol·licituds per a la percepció d’ajudes individuals de menjador escolar per al curs 2022-2023. Aquestes ajudes, que s’atorgaran per raons econòmiques, socials o geogràfiques, van destinades a «alumnes escolaritzats dins del municipi de residència, que cursin l’ensenyament obligatori o el segon cicle d’educació infantil i que estiguin matriculats als centres públics o privats concertats de la comarca», segons ha remarcat el mateix Consell. Les sol·licituds es poden presentar al Consell Comarcal fins al pròxim dia 22 de juny. Les peticions també es poden presentar per tramesa telemàtica a través de la seu electrònica del Consell.