La quinzena edició de l’Escanyabocs celebrada el passat cap de setmana a la Seu va registrar 852 participants en les diferents proves esportives, dels quals 561 van ser homes i 291, dones. Aquestes xifres tornen a acostar la prova al miler de participants d’anteriors edicions. En aquest sentit, des de l’organització han apuntat que ha estat l’edició on hi ha hagut més participació femenina, seguint la tendència dels darrers anys. El regidor d’Esports, Carlos Guàrdia, ha remarcat que «des del Servei d’Esports fem una molt bona valoració de l’Escanyabocs 2022, una edició molt especial per dos factors: hem assolit els 15 anys i hem pogut organitzar l’esdeveniment sense restriccions i amb molt bona participació; l’Escanyabocs forma part de la identitat local, tal com ho demostra la implicació del teixit associatiu i la ciutadania».