L’escola Pau Claris de la Seu d’Urgell va participar el divendres 20 de maig al Fòrum d’Escoles Verdes del Solsonès i l’Alt Urgell. Segons han explicat des del centre educatiu, aquest esdeveniment, que es va celebrar al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona, consisteix en unes jornades en les quals docents i alumnes de centres educatius que són Escola Verda, es troben per compartir experiències. L’eix central de les activitats i dels tallers de la jornada d’aquest any van ser els boscos i la biodiversitat. L’equip de l’escola Pau Claris va presentar un projecte de nutrició lligat a l’alimentació conscient i sostenible que va servir per reflexionar sobre els compromisos que podem assumir en relació a l’alimentació.