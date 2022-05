Usuaris de l’Escola de Salut de les Persones Grans han visitat aquesta setmana l’edifici consistorial de la Seu d’Urgell, on han estat rebuts per la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla. Els padrins, acompanyats per la referent de Benestar Emocional Comunitari del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la Seu, Maria Miró, han conegut els serveis municipals i han rebut les explicacions de l’historiador Lluís Obiols sobre la història de l’edifici. L’Escola de Salut de les Persones Grans té com a objectiu «millorar l’estat de salut percebut de les persones majors de 65 anys, principalment persones amb solitud no volguda i millorar els coneixements i les habilitats en salut », segons han explicat des del consistori.