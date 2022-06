La Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha intensificat el control d’identificació de gossos per comprovar si l’Ajuntament disposa del seu ADN. Segons ha informat el consistori, durant aquest mes de maig ha augmentat els controls per part de la Policia Local per tal d’identificar i sancionar aquells propietaris de gossos que encara no han facilitat l’ADN de la seva mascota a l’Ajuntament. La Seu va implantar la identificació genètica dels gossos a través de l’ADN el juliol de 2018 amb l’objectiu de poder “actuar amb decisió” cap als propietaris incívics que no recollien les defecacions dels seus animals, segons ha remarcat l’Ajuntament. El cens té ara 1.342 gossos dels quals es disposa de l’ADN d’un 62%. La no identificació del gos pot comportar sancions de fins a 600 euros.