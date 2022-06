L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha aixecat la limitació que impedia als avions d'Air Nostrum aterrar a l'aeroport d'Andorra-La Seu amb més de 30 graus de temperatura. El director comercial de la companyia aèria, Juan Corral, ha informat aquest dijous que l'organisme ha autoritzat aquestes operacions fins a 37 graus, després de comprovar que la normativa era antiga i inadequada pels avions utilitzats per Air Nostrum per la connexió amb Madrid. Corral ha fet una bona valoració d'aquesta línia i ha assegurat que ha superat totes les "expectatives". Mentre, el director d'Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, ha avançat que a l'estiu començaran les obres d'abalisament per acollir vols nocturns, fet que permetrà ampliar horaris.

En el marc del 20è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorra, Candela i Corral han participat en la taula rodona 'L'aeroport d'Andorra - La Seu: la nostra connexió a Europa', juntament amb el president de l'EFA, Francesc Mora, i el president de The Route Hunters, Javier Suárez. Paral·lelament, el ministre andorrà de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha recordat que el govern del Principat està subvencionant els vols amb una partida de 630.000 euros, la qual considera que finalment serà molt menor "gràcies a l'ocupació que ha tingut el vol". De fet, ha assegurat que "s'està demostrant que és una ruta viable i s'estan explorant altres rutes", com un possible tercer vol setmanal a Madrid o ampliar les rutes a les Illes Balears, Lisboa o París.