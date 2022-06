El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat que té sobre la taula un projecte de desplegament d’una xarxa pública de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, amb l’horitzó que l’any 2030 arribi a les 100 unitats. La proposta ha estat presentada en la darrera reunió del Consell d’Alcaldes per part de tècnics de l’empresa Etecnic Enery and Mobility, encarregada de l’estudi preliminar, amb un pressupost previst de 1.289.400 euros, segons ha informat el mateix Consell Comarcal. Actualment l’Alt Urgell disposa de deu punts de recàrrega, instal·lats per empreses privades, i té un parc de 25 vehicles elèctrics. En aquest sentit, les projeccions de cara al futur indiquen que aquesta xifra es multiplicarà fins arribar als 269 vehicles d’aquí a tan sols tres anys i als 1.083 vehicles l’any 2030. A aquestes xifres s’hi han de sumar els vehicles elèctrics en trànsit per la comarca i que hi pararan a carregar-se.