El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha anunciat que signarà dos nous contractes programa amb el Govern de la Generalitat per tal de «millorar, enfortir i ampliar» la prestació dels Serveis Socials a la comarca. En aquest sentit, un d’aquests programes se signarà amb el Departament de Drets Socials i l’altre, amb el d’Igualtat i Feminismes. El Consell planteja els dos nous acords de col·laboració «amb la mirada fixada en l’augment de demanda que han experimentat els Serveis Socials de l’Alt Urgell els darrers anys i que s’ha aguditzat arran de la pandèmia», segons han remarcat des de l’òrgan comarcal. La vicepresidenta comarcal responsable de l’àrea d’Atenció a les Persones, Carme Lostao, ha remarcat sobre l’ampliació dels contractes en aquest àmbit que «uns Serveis Socials forts signifiquen una millora en la qualitat de vida per a aquells que els han de menester i inversió de futur per a les entitats locals».