La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet ha activat una campanya que promou la compra de carn i peix als establiments d’alimentació amb carmanyoles a fi efecte de reduir el consum d’envasos i papers d’embolicar d’un sol us.

La campanya la lidera la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, l’ens encarregat de la gestió de residus al nord de l’Alt Urgell, amb l’objectiu de reduir els plàstics d’un sol ús. La campanya s’ha iniciat aquest mes de juny amb un programa informativa a la ciutadania la qual remarca que la compra de carn i peix amb tàpers és una pràctica sostenible. La Mancomunitat ha enviat una carta a totes les famílies urgellenques per fer-los saber que se’ls hi regala un joc de tres tàpers al punt informatiu que trobaran a la plaça de les Monges fins el dia onze d’aquest mes de juny, de deu del matí a set de la tarda. Des de l’Ajuntament de la Seu han emfatitzat que recentment s’ha aprovat una modificació legal que garanteix al consumidor el seu dret a comprar amb envasos reutilitzables. De manera que ara es pot anar a comprar portant des de casa un tàper per a la carn o el peix, una bossa de roba per a la fruita i verdura, un pot de vidre per a les llegums o fins i tot una ampolla per al suc de taronja.

Per un altre costat, els ciutadans que s’acostin al punt informatiu també tindran l’oportunitat d’adherir-se a la campanya Qui recicla, guanya. En aquest sentit, des de l’Ajuntament de la Seu han recordat que des del mes de maig s’han començat a posar els contenidors intel·ligents al carrer, en els que el ciutadà es pot identificar amb el mòbil quan llença les escombraries. D’aquesta manera, aquelles famílies que reciclen de manera regular podran pagar fins a 60 euros menys cada any en el rebut de les escombraries.