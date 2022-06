El 80% de l'empresariat que assisteix a la 33a Trobada al Pirineu, que ha comptat amb uns 650 inscrits, ha afirmat que durant el 2022 ha augmentat els preus de venda respecte l'any anterior. Ho han fet durant el 'Baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu', en què més de la meitat ha manifestat que l'augment ha estat de més del 5%. Els participants al sondeig s'han mostrat optimistes quant a les previsions per als pròxims sis mesos. Pel que fa a la facturació, el 87% espera augmentar-la respecte al 2021, mentre que el 48% ha respost que preveu que els seus beneficis s'incrementin en comparació amb el darrer exercici. En relació amb la creació d’ocupació, el 65% ha assegurat que crearà nous llocs de treball en els pròxims sis mesos.

El cost de l’energia ha estat també una de les qüestions protagonistes durant el Baròmetre. El 38% creu que el preu s'incrementarà en els pròxims mesos i el 42% espera que s'estabilitzin els nivells actuals. D'altra banda, i en relació amb la sostenibilitat, el 65% de l'empresariat afirma que aplica a l'empresa un pla de sostenibilitat ambiental i, en paral·lel, prop del 18% ho està preparant.

La solució a la guerra d’Ucraïna no és només la seva fi

L'escenari geopolític, econòmic i energètic després de la invasió d'Ucraïna ha centrat la conferència de l'economista, empresari i exministre, Josep Piqué. Durant la seva intervenció, ha destacat que "Occident ha decidit donar suport a Ucraïna amb dos límits: no posar soldats al territori i no establir una zona d'exclusió aèria per evitar un conflicte directe amb Rússia". Per a Piqué es tracta, doncs, "d'un compromís limitat. Hem d'ajudar a Ucraïna a defensar-se, és incontestable" i ha afirmat amb contundència que "l'alto a foc ha d'arribar el més aviat possible perquè totes dues vegin que no tenen res a guanyar continuant la guerra".

Respecte la fi de la guerra, segons Piqué, "la solució no serà el fet de parar, perquè una cosa es la pau, i l'altra es l'armistici" i ha declarat que "el futur d'Ucraïna ha d'estar a les mans dels ucraïnesos". Quant al rol que hi juga Espanya, l'exministre ha assegurat que "és important com a quarta economia europea i membre de l'OTAN. La propera cimera a final de mes definirà el concepte estratègic dels propers deu anys i hem de ser coherents amb els nostres compromisos i assumir-los".