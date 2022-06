L’Ajuntament de la Seu ha iniciat la tercera fase dels treballs arqueològics al jaciment del pati de les Monges, la qual se suma a les intervencions realitzades els anys 2020 i 2021.

Segons ha informat el consistori, la campanya arqueològica consisteix en la finalització de l’enderroc de les restes del paviment de formigó del pati en els punts on no es va treure l’any passat, i retirar les capes de terra que s’hi han acumulat. Posteriorment es durà a terme una excavació que es farà en diferents fases de tota l’àrea per descobrir les restes del barri baix medieval a fi efecte que després es pugui consolidar.

El consistori de la Seu ha apuntat que una part de les tasques també se centraran en l’exterior de la muralla, on es farà un sondatge per conèixer en detall la seva dimensió i estructura.