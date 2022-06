La Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet ha repartit fins a 1.895 lots de tres carmanyoles amb l'objectiu que aquestes es puguin utilitzar a l'hora d'anar a comprar productes frescos a granel, com ara carn i peix, i evitar així els envasos d'un sol ús. Un total de 25 comerços especialitzats i supermercats de la Seu d'Urgell s'han sumat a la campanya, que és pionera a Catalunya. D'aquesta manera, es dona continuïtat a una iniciativa que es va dur a terme a finals de 2018, que consistia a substituir les bosses de plàstic als establiments per d'altres de compostables i distribuir-ne de malla per portar fruita. Aquesta nova acció ha durat vuit jornades i d'entre 200 i 250 persones s'hi han acostat cada dia al punt habilitat de repartiment.

La idea és continuar ajudant a la gent a reduir el consum de plàstics d'un sol ús, segons ha comentat el gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, Jordi Vilaró, que ha posat com a exemple el canvi de tendència que s'ha produït en els darrers anys amb les bosses de nanses, amb un creixement de les reutilitzables. Així, l'objectiu és conscienciar la població sobre el plàstic, "que és un bon material sempre que sigui reutilitzable", ha assegurat Vilaró. Per tal de contribuir a estendre l'ús de les carmanyoles, des de la Mancomunitat han buscat la complicitat dels comerços que venen productes frescos a granel a la Seu d'Urgell. El repartiment dels lots de tapers s'ha fet entre el 4 i l'11 de juny a un punt informatiu habilitat a la plaça de les Monges de la Seu d'Urgell, on s'ha promogut la compra amb aquest element com una pràctica "sostenible". Tot plegat coincideix, a més, amb un canvi normatiu que facilita als consumidors l'ús de la carmanyola a l'hora d'adquirir productes frescos. D'aquesta manera, s'evita l'ús del paper plastificat per embolicar la carn i el peix, que habitualment s'acompanya amb una o dues bosses de plàstic, i que són residus difícils de reciclar perquè tenen restes de menjar.