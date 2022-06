El que va ser alcalde de la Seu en la primera meitat d’aquest mandat per Junts, Jordi Fàbrega, serà el cap de llista per aquesta formació en les eleccions municipals de l’any que ve. Així ho ha anunciat la delegació alt urgellenca del partit a la vegada que ha apuntat que Fàbregas serà proclamat oficialment cap de llista aquest pròxim dissabte en un acte públic.

L’acte d’aquest dissabte, que es farà sota el lema La Seu del Si, comptarà amb la participació de les alcaldesses de Girona i Vic, Marta Madrenas i Anna Erra, com a representants de la força municipalista de Junts, segons han apuntat des de la formació. Igualment, l’alcaldable de la capital de l’Alt Urgell estarà acompanyat pel seu equip municipal i convida a tothom a assistir a l’acte, el qual «ha de servir per explicar la feina feta i sobretot els objectius que junts hem d’assolir els pròxims anys per la ciutat de la Seu», segons ha remarcat el mateix candidat. Jordi Fàbrega i Sabaté va ser alcalde de la Seu d’Urgell entre el juny de 2019 i el setembre de 2021 fins que va ser substituït per l’actual batlle Francesc Viaplana en base a un acord de mandat establert entre Junts i ERC. Actualment Fàbrega és vicealcalde de la ciutat, de manera que continua a la primera línia de la gestió municipal. Jordi Fàbrega ha insistit que «és un honor» haver rebut la confiança de les bases de Junts per encapçalar la llista municipal i ha fet una crida general a assistir a l’acte de presentació, que es farà a partir de les sis de la tarda a la Biblioteca Sant Agustí de la capital alt-urgellenca.

Des de la delegació alt-urgellenca de Junts han posat l’accent en el fet que Fàbrega ha estat designat cap de llista de la formació amb el vot unànime dels associats en un procés intern realitzat durant el mes de maig.