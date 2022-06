L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat la recuperació aquest any de foguera de la Nit de Sant Joan i n’ha anunciat un programa d’actes que, però, queda pendent de l’evolució del risc d’incendi. Així, de fer-se, la celebració recupera la plena normalitat i el pròxim dijous 23 de juny, a les onze de la nit, es farà l’encesa de la foguera, la qual quedarà ubicada al pàrking del Doctor Peiró. La festa anirà a càrrec del Grup de Diables de l’Alt Urgell, amb la col·laboració del Moto Club Ben Xops. El programa de la revetlla compta amb altres actes previs a la Nit de Sant Joan. Tant és així que a dos quarts de set de la tarda es farà una sessió d’spinning, a la plaça de les Monges, organitzada per Urban Sport la Seu. Aquesta activitat té un cost de 5€ per persona. A les vuit del vespre la Seu celebrarà l’arribada de la Flama del Canigó, que serà rebuda per una traca a la plaça de les Monges i una cercavila fins la plaça dels Oms.