L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat que aquest pròxim dijous dia 23 de juny obrirà la piscina municipal per iniciar la temporada d’estiu, la qual s’allargarà fins el dia 4 de setembre. A fi efecte de propiciar una bona estrena, el Servei d’Esports de l’Ajuntament ha organitzat per aquest dia una jornada de portes obertes que permetrà accedir al recinte de manera gratuïta. Des del consistori han apuntat que la piscina municipal obrirà diàriament de deu del matí a vuit del vespre, tot i que l’horari de bany finalitzarà a dos quarts de vuit, hora a partir de la qual no es permetrà l’estada dins l’aigua. La piscina recupera aquest estiu el 100% de l’aforament, que és de 472 persones. L’Ajuntament ha actualitzat els preus d’accés a aquesta instal·lació, els quals eren vigents des del 2013. Així, el tiquet de dia costa quatre euros; el d’infantil, 2.50 euros; l‘abonament, costa 30 euros i l’abonament infantil, 18 euros.