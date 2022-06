Els representants de la Plataforma pro Residència de la Seu d’Urgell i Comarca han manifestat la seva satisfacció per la resposta ciutadana que va tenir la taula rodona celebrada a la sala d’actes de l’ajuntament de la Seu d’Urgell aquest dimarts passat dia 21 de juny. Segons han remarcat ells mateixos, els representants de la Plataforma exposen la voluntat de «fer una recollida massiva de signatures per tal de pressionar les autoritats municipals i les de la Generalitat de cara a l’acceleració dels tràmits i les gestions per a la realització de la residència». A la taula rodona hi van prendre part Neus Albanell, com a especialista en gerontologia; Rosa Castellví i Teresa Ferrer, com a representants de la Plataforma; i Joan Barrera i Marian Lamolla com a regidors municipals. Segons la mateixa plataforma, «la reivindicació reiterada d’una residència per a la gent gran va ser la nota més destacada» de l’activitat.