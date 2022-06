La Seu d’Urgell ha lliurat els guardons de la sisena edició del concurs Premi Joles Sennell de contes infantils. El guanyador del premi principal, el de la categoria E per a majors de 18 anys, ha estat Marc Cortès Pastor, de Coll de Nargó, amb el conte La volta passarà per l’escola. En la categoria A, la guanyadora ha estat Martina Guerrero Coma, amb La màgia de la música. Pel que fa a la categoria B , el premi se l’ha endut Blanca Carbonell Monrós per La motxilla de la Maria. En la categoria C ha guanyat el conte La guineu Matilda, el porc fer Bacó i la truita terrible, de Tona Majoral Fernández. Finalment, Isabel Canut Sumarroca ha estat la guanyadora de la categoria D amb el conte Infàncies perdudes. El concurs l’organitzen la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell conjuntament amb Ràdio Seu. Els premis van des dels cent als mil euros amb tiquets de material i entrades per a esdeveniments culturals.