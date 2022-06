L'antiga oficina de Bankia de la Seu d'Urgell, ara propietat de CaixaBank, ha estat ocupada en els darrers dies amb la intenció de convertir-la en un "casal socialista" per a joves, segons han indicat des del col·lectiu Arran. De fet, aquesta organització en reivindica l'acció, que s'ha fet pública després de la revetlla de Sant Joan. Un dels militants a l'Alt Urgell, en Dídac, ha explicat que fa tres anys que es va impulsar una campanya amb la finalitat de crear un espai juvenil a la capital alturgellenca, a la qual s'hi van adherir diverses entitats. Tot i això, segons ha afegit, des de les institucions s'al·lega que no hi ha llocs disponibles i que la iniciativa requeriria de la supervisió d'adults, fet que veuen com a "infantilisme".

El militant d'Arran Alt Urgell denuncia que "fa molt temps" que hi ha una mancança d'espais juvenils a la Seu d'Urgell i que els aldarulls que es van produir durant la festa major de l'any passat "acaben de constatar aquest fet". Per aquest motiu, ha afegit, han optat per ocupar un local que, segons han assegurat, portava vuit anys buit i que ara tenen en "constant vigilància". La idea és programar-hi diverses activitats i buscar complicitats amb diverses entitats. També han afirmat que compten amb el suport d'alguns veïns de l'immoble i que tenen la voluntat d'arribar a acords amb l'ajuntament de la capital alturgellenca i la propietat, amb qui aquest dilluns s'ha establert un primer contacte.