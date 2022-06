Des d’aquesta setmana el mercat setmanal de la Seu recupera les dotze parades de moda i complements del carrer Santa Maria i la part superior del carrer dels Canonges, tal i com ja estaven ubicades abans de la pandèmia. Segons ha recordat l’Ajuntament, aquestes parades es van reubicar entre la plaça dels Oms i el carrer Ramon Llambart en motiu dels plans sectorials dels mercats setmanals no sedentaris. En aquesta sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Mireia Font, ha argumentat que «tècnicament ja és viable tornar-les a reubicar al carrer dels Canonges, en ple centre històric de la Seu, sobretot per les parades amb una dimensió que no suposa un estretament del pas de vianants; aquest retorn de parades al casc antic afavorirà la dinamització comercial del carrer dels Canonges».