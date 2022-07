L’Ajuntament de la Seu ha anunciat que a partir d’aquesta setmana fins al dia 15 de juliol es poden presentar les sol·licituds per poder optar a les subvencions de concurrència competitiva per al pagament de lloguer d’aquest any 2022. Les persones físiques, de 36 anys o més, que vulguin sol·licitar aquesta subvenció, han de ser titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. Sobre aquestes convocatòries, es podran tramitar per via telemàtica o presencialment al servei d’habitatge de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell demanant cita prèvia trucant al telèfon d’atenció pública municipal.