L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu ha activat un projecte que, amb el nom "Comerços centenaris", vol esdevenir un homenatge "a totes les persones i als seus establiments que s’han conservat regentats per la mateixa família i amb la mateixa activitat comercial durant més de cent anys", segons ha explicat el mateix consistori. La regidora de Comerç, Núria Tomàs, ha argumentat que "amb aquesta iniciativa volem fer un homenatge a tots aquells comerços de la Seu que fa més de cent anys que donen vida a la ciutat. Els volem visibilitzar i donar-ne a conèixer la seva història. No és un projecte tancat, al llarg dels propers anys hi anirem incorporant nous comerços que arribaran als cent anys d’existència".

Els establiments centenaris ja han rebut una placa distintiva i el consistori preveu poder afegir més comerços urgellencs al projecte així que compleixin el segle d’història.