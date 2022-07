El Retaule de Sant Ermengol es tornarà a representar aquest estiu a la Seu d’Urgell amb les Velles d’Aiguatèbia, unes narradores que obren l’espectacle introduint els diferents episodis de la vida de sant Ermengol. Amb aquesta incorporació, el Retaule recupera la proposta estrenada l’any 2019. Segons han explicat els seus responsables, es tracta de l’adaptació de l’escena que Esteve Albert va ambientar l’any 1957 al poble d’Aiguatèbia, al Conflent, on se suposa que hauria nascut Ermengol cap a l’any 979. Les representacions de la 47a edició d’El Retaule de Sant Ermengol es faran del 29 de juliol al 6 d’agost a les deu de la nit al claustre de la catedral de Santa Maria d’Urgell. En la representació hi prenen part 90 persones entre actors i actrius i personal tècnic, veïns i veïnes de la Seu, dirigides per Xavier Piguillem.