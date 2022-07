La sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell acull fins el 27 d’agost l’exposició de Josepa Travé, Bitxos. Es tracta d’una mostra amb unes 40 obres realitzades amb pintura. La major part són de gran format amb dimensions d'uns 147 x 114 centímetres, així com díptics, tríptics, i composicions d'una dotzena de quadres petits. Igualment, també s’hi poden veure un centenar de bitxos realitzats en ceràmica que «es passegen» per dins i per entremig dels quadres, segons ha explicat l’autora. Travé ha argumentat que «he ficat mes de 200 o 300 bitxos a Sant Domènec i convido a tothom que es vulgui entretenir a buscar-los, a participar en un concurs per encertar quants n'hi ha. Qui guanyi entrarà en un sorteig i podrà triar una obra al final de la exposició». L’artista ha explicat sobre els bitxos que «els trobo uns éssers molt simpàtics i perquè m’agraden totes les connotacions que abraça aquesta paraula».