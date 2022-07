L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell acull avui la presentació i posterior col·loqui «El futur de la muntanya: la proposta d’Àrea Econòmica Especial Andorra-Pirineus», a càrrec de l’exalcalde de la Seu d’Urgell Joan Ganyet, d’Antoni Pol, en nom de la Societat Andorrana de Ciències. Segons han explicat responsables de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, aquesta àrea econòmica s’emmarca dins de les negociacions entre la Unió Europea i Andorra per un tractat de cooperació. En aquest sentit, serviria per disposar d’una regió especial compartida per tres estats, Espanya, França i Andorra, on poder desenvolupar projectes econòmics compartits, segons l’IECAU, entitat organitzadora de la presentació. Segons els ponents, l’àrea «podria ser un autèntic revulsiu per a una part del Pirineu que fins ara ha actuat sense projecte conjunt». L’acte es farà a dos quarts de vuit del vespre. ́