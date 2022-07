La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell ha convocat per aquest diumenge dia deu de juliol una jornada comercial que sota el nom «Passeiga’t-hi» tindrà com a gran protagonista el passeig Joan Brudieu. Els comerciants locals han preparat un dia de botigues al Passeig per ambientar aquest eix comercial i d’oci de la capital alt- urgellenca i alhora fidelitzar els veïns als establiments locals. Així, des de les deu del matí fins a les vuit del vespre s’hi instal·laran les parades amb productes «Fora Estocs» dels establiments AC Solutions, Artesania Montse, Avalon magic, Bijuteria Montse Vidal, Calçats Alesca, Heura perruqueria, Isabel moda íntima, Karamelos, Kobold, Señorita Moda, Cualis, Seu-Menatge, Sol i lluna, Valeria, Xics i també menjar de la Bacallanera, Gall Negre així com l’animació d’Urban Sport. Durant la jornada es faran concursos de vehicles engalanats, activitats i s’instal·larà un espai de jocs inflables pels infants.