La Seu d’Urgell s’ha decidit a valorar el comerç de tota la vida a través d’una ruta que passa pels establiments centenaris. Es tracta de botigues que han esdevingut referència per a moltes generacions d’urgellencs i que configuren el caràcter de la ciutat. La ruta Comerços Centenaris reivindica el teixit empresarial i comercial local amb personalitat pròpia en l'època de les compres en línia per Internet i les grans superfícies comercials. Els comerços centenaris són els capdavanters d’un sector que històricament ha creat ciutat, veïnatge i relacions socials fins a esdevenir l’ànima de la Seu.

Des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament han explicat que la nova ruta és «un recull i un homenatge a totes les persones i als seus establiments que s’han conservat regentats per la mateixa família i amb la mateixa activitat comercial durant més de cent anys». En aquesta línia, la regidora Núria Tomàs ha remarcat que «amb aquesta iniciativa volem fer un homenatge a tots aquells comerços de la Seu que fa més de cent anys que donen vida a la ciutat. Els volem visibilitzar i donar-ne a conèixer la seva història. No és un projecte tancat, al llarg dels propers anys hi anirem incorporant altres comerços que arribaran als cent anys d’existència». Els cinc primers establiments que han quedat inclosos en la ruta són la drogueria Rebés del carrer Major, coneguda com Ca La Paca, la Formatgeria Eugene sota els porxos del mateix carrer Major, la joieria Casa Garxina, Cal Mestre i Cal Muntó, també al carrer Major. La ruta ha quedat establerta amb una placa identificativa a l’entrada de l’establiment i, alhora, amb un primer programa de visites guiades. Així, durant aquest mes de juliol, l’Ajuntament ha organitzat tres visites guiades als comerços els dies 5 i 20 a les vuit del vespre i el dia 16 a les sis de la tarda. El programa té la col·laboració dels propietaris dels establiments, fins al punt que la visita del dia 20 de juliol tindrà la presència dels mateixos comerciants, els quals participaran de manera activa en la visita guiada i hi aportaran les seves vivències personals i la informació que els han llegat els seus predecessors darrere el taulell. Les visites surten de l’Espai Ermengol, al carrer Major a tocar de la plaça dels Oms.

A fi i efecte de visualitzar el comerç més antic de la ciutat, el consistori ha encarregat el disseny d’un logotip propi de «Comerços Centenaris», que mostraran els establiments a mesura que compleixin el segle de vida.