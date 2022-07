El curs escolar vinent començarà amb 52 noves escoles bressol rurals en municipis d’arreu de Catalunya que fins ara no en tenien i que per tant en tindran a partir del proper setembre. 7 d'aquests municipis són de l'àrea central. Això és possible gràcies al desplegament del Pla d’integració de l’etapa inicial a l’escola rural que els consellers de la Presidència, Laura Vilagrà, d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, han presentat avui a l’Escola Sant Miquel - ZER Narieda de Peramola, un dels municipis que gràcies a aquest pla tindrà a partir de setembre una escola bressol rural.

Així, el proper curs hi haurà 122 municipis de menys de 2.500 habitants que tindran implantat a l’escola el primer cicle d’educació infantil per a l’I1 i l’I2. Amb el nou conveni entre la Generalitat i els ens locals que es posa en marxa al curs vinent, els ajuntaments només hauran d’aportar 5.000 euros per curs per implantar els ensenyaments de primer cicle a les escoles. Fins ara, per un ajuntament petit el cost de tenir una escola bressol representava 30.000 euros anuals. L’objectiu és ajudar a aquests ajuntaments, atès que disposen de pressupostos molt reduïts en comparació amb la resta de pobles i ciutats del país.

D’aquests 122 municipis, 110 signaran el nou conveni amb el Departament d’Educació i els altres 12 el podran signar quan acabi el curs. Pel que fa al conveni, l’Ajuntament ingressarà el mes d’octubre de cada curs escolar 5.000 euros com a mòdul de finançament per a la implantació i l’oferta dels ensenyaments per a infants d’1 a 3 anys. El Departament d’Educació, per la seva banda, assumeix la dotació dels professionals que garanteix l’escolarització dels infants a partir del primer any de vida.

A més de l'Escola Sant Miquel - ZER Narieda de Peramola, la resta de centres que tindran escola bressol seran: l'escola Els Ventets - ZER El Moianès Llevant, de Collsuspina; l'escola Santa Margarida - ZER Alt Berguedà, de Gòsol; l'escola d'Ardèvol - ZER El Solsonès, de Pinós; l'escola Quatre Vents - ZER Vent d'Avall, de Copons; l'escola de Tuixent - ZER Urgellet, de Josa i Tuixent i l'escola Arnau Mir - ZER Urgellet, de Ribera d'Urgellet.

Laura Vilagrà ha declarat que “aquest Govern té uns deures pendents amb el món rural i amb els Pirineus i els farem. Avui n’és un exemple”. Així mateix, ha exposat que “amb les noves escoles bressol rurals, que estan repartides per tot el país, reequilibrem el país, generem oportunitats al territori i facilitem la vida a la gent mes enllà de les grans ciutats”.

El conseller d’Educació, per la seva banda, ha destacat que “aquest Pla el que farà és que tots els municipis del país, independentment del nombre d’alumnes que tinguin, aportin com a màxim 5.000 euros per curs escolar”. Gonzàlez-Cambray ha afegit que amb això “volíem donar resposta a dos objectius, que cap escola rural tanqui per motius econòmics i, en segon lloc, crear noves escoles rurals a través d’aquest Pla que canvia les regles de joc del finançament”.

El titular d’Educació ha explicat que fins ara hi havia 70 escoles bressol rural, i que sumades a les 52 anunciades avui, “passem a 122 escoles, pràcticament doblem en un curs el nombre d’escoles bressol rurals”. ”Apostem per la ruralitat, creem 52 noves escoles bressol rurals al país pel curs vinent per tal que hi hagi equitat i igualtat d’oportunitats per a totes les famílies i tots els infants, visquin on visquin del nostre territori”, ha conclòs.

La consellera Jordà ha destacat que “iniciatives com el Pla d’integració de l’etapa inicial a l’escola rural són imprescindibles per a la cohesió territorial i demostren el compromís del Govern amb el desenvolupament de l’Agenda Rural de Catalunya, aprovada el maig passat”. També ha manifestat que l’objectiu és “aconseguir igualar, el màxim possible, les condicions de vida entre aquestes territoris i els de les zones urbanes, per facilitar que la gent pugui viure-hi, equilibrant el país social i territorialment”.

Pla de Govern per dinamitzar l’entorn rural

Aquesta actuació s’emmarca en el Pla de dinamització de l’entorn rural, que el Govern va presentar el passat mes d’octubre i que vol lluitar contra la pèrdua d’alumnat en les poblacions més petites, que en molts casos comporta la despoblació. L’objectiu és facilitar la creació de noves escoles bressol en entorns rurals per promoure el repoblament d’aquests entorns a través de la creació de llars d’infants dins de les escoles. Per tant, suposa una aposta ferma per revertir la despoblació i facilitar al màxim la igualtat d’oportunitats educatives en l’àmbit rural.

Actualment, a Catalunya hi ha un total de 419 escoles situades en municipis de menys de 2.500 habitants. Això suposa un 25% respecte el total d’escoles públiques. De les 419 escoles situades en municipis de menys de 2.500 habitants, 232 són escoles rurals, 81 són escoles cícliques i 106 són escoles completes.

Les escoles rurals són escoles públiques úniques al poble que no arriben a tenir un grup per nivell educatiu. Es caracteritzen per tenir poc alumnat, i amb un currículum que es treballa amb un alumnat multinivell, és a dir, agrupant els diferents cursos. Formen part de les zones escolars rurals (ZER), institucions formades per escoles rurals d’un entorn proper que es consideren com un centre únic i que respecten la identitat pròpia de les escoles que la integren.