La directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura, farà una xerrada amb un tast de formatge comentat el pròxim dijous 21 de juliol, a les set de la tarda, a la sala polivalent de l’Espai Ermengol, segons ha anuciat l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. La xerrada té com a objectiu posar en valor els productes làctics en la millora saludable de les persones. Així, la xerrada, que també inclourà un tast cometat, porta per títol «És bo menjar formatge? Propietats nutricionals», s’emmarca dins del cicle «Parlem de formatge» que organitzen l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Elena Roura és graduada en Nutrició Humana i Dietètica, i en Ciència i Tecnologia dels Aliments. També és doctora per la Universitat de Barcelona (UB) al Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia i ha treballat com a investigadora en nutrició.