L’Ajuntament de la Seu ha decidit obrir de franc la piscina municipal als col·lectius vulnerables a fi i efecte d’ajudar-los a combatre l’onada de calor. Així, poden entrar gratuïtament a la piscina les persones grans de més de 60 anys d’edat i els infants de fins a cinc anys, els quals han d’entrar al recinte acompanyats per una persona adulta. L’Ajuntament urgellenc ha anunciat que seguirà el progrés de l’onada de calor per allargar o finalitzar la gratuïtat de la piscina. El consistori ha recordat que l’aforament màxim de la piscina és de 472 persones i que, una vegada arribi a aquesta xifra d’usuaris, no es permetrà l’accés a més persones fins que quedin places lliures. La piscina obre a les deu i tanca a les vuit del vespre.