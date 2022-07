L’Ajuntament de la Seu està decidit a combatre la contaminació que pateix la Valira i el seu sistema de clavegueram de puntes de cigarreta. Així, el consistori ha anunciat la instal·lació de 30 plaques en embornals amb el missatge «El mar comença aquí. No hi tiris res». L’Àrea municipal de Medi Ambient ha iniciat aquesta setmana l’acció, la qual complementa la campanya «El carrer no és un cendrer», que té com a objectiu fer front a la problemàtica de les burilles a la ciutat. Les 30 plaques es posaran «per conscienciar també la ciutadania que els residus que van a terra i que no poden ser recollits pel servei de neteja viària són arrossegats cap als embornals i poden acabar al riu i al mar, amb el problema de contaminació mediambiental que això comporta», segons han remarcat des de l’equip de govern.