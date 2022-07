El vicesecretari general de prospectiva i Agenda 2030, Raul Romeva, ha visitat aquest dimecres el Parc del Segre de la Seu d’Urgell i Organyà Park per «endinsar-se en la pràctica d’esports d’aventura» acompanyat de Lourdes Ravetllat, representant territorial de l'Esport a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran i Lleida, Marian Lamolla i Carlos Guàrdia, regidors de La Seu d’Urgell i Sergi Parramon, regidor d’Organyà, segons han explicat de d’ERC. Després Romeva ha presentat a la Seu el seu llibre Ubuntu. La República del bé comú en un acte que ha comptat amb la participació de l’alcalde, Francesc Viaplana. Romeva ha explicat que «la pandèmia i l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna són només dos exemples que demostren que sols no podem sortir-nos-en de res, per això som republicans, perquè som incapaços de desentendre'ns del bé comú i gestionem per transformar el país en favor de tothom».