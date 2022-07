L’Ajuntament de la Seu d’Urgell va obrir divendres passat la convocatòria per accedir a les subvencions per a professionals autònoms. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 d’octubre. No obstant això, el termini es podrà tancar abans en el cas que s’exhaureixi la partida pressupostària, que està fixada en 10.400 euros, segons ha informat el mateix consistori. La tinent d’alcalde de Promoció del Municipi, Mireia Font, ha explicat al respecte que «aquests ajuts van iniciar-se el 2014 i des de llavors s’han beneficiat molts professionals amb un import global de gairebé 70.000 euros. Creiem que és fonamental donar suport a aquelles persones de la nostra ciutat que decideixen emprendre i aposten per fer-ho a la Seu, i amb aquestes subvencions l’Ajuntament vol ajudar-les a tirar endavant el seu projecte vital al nostre municipi». Els interessats poden formalitzar la petició a través del portal web municipal.