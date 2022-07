La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de la Seu ha presentat un paquet de mesures per «dignificar» el centre històric de la ciutat, i molt particularment el carrer Canonges i el seu entorn, davant els «problemes de convivència» que pateix darrerament, segons ha apuntat la formació política.

La CUP ha argumentat que «s’observa que al centre històric des de fa temps hi ha una manca d’inversió en neteja viària, i a desenvolupar accions polítiques per millorar l’espai i la convivència, que ha provocat un progressiu deteriorament dels carrers i edificis del centre, fet que ha propiciat l’entrada de màfies d’ocupacions, prostitució o venda de drogues. Des de la CUP creiem que fan falta propostes immediates per controlar la situació però calen mesures a llarg termini que dignifiquin el centre històric i facilitin el veïnatge».

Així, entre les mesures exposades pels cupaires hi ha facilitat l’ús d’habitatge de caràcter social, fent especial atenció al nucli antic. La proposta principal és el desenvolupament d’un Pla de dinamització del centre històric que es basi en l’adquisició i rehabilitació de béns immobles abandonats, la reforma d’aquests i la seva utilització per a lloguer social; declarar la Seu d’Urgell com a àrea amb mercat d’habitatge tens i impulsar una regulació en els preus de l’habitatge; dignificar el centre històric amb espais de trobada social, retornant el seu dinamisme, desenvolupant activitats culturals; fer ús de la capacitat de què disposa l’Ajuntament de l’adquisició d’habitatges provinents d’execucions hipotecàries utilitzant el Dret de Tempteig i Retracte, per augmentar el Parc d’habitatge públic municipal; i incrementar aquest Parc d’habitatge municipal incorporant-hi aquells habitatges de bancs i grans tenidors.