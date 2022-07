L’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell ha organitzat per al pròxim dijous dia 28 de juliol una visita guiada per donar a conèixer les muralles de la Seu medieval, a càrrec de la guia local Pilar Aláez. Segons han explicat els responsables del mateix Espai Ermengol, la visita consistirà en un recorregut exterior pels diferents punts de la ciutat en el context històric medieval amb l’objectiu de conèixer tots els espais patrimonials. Es tracta d’un itinerari per diversos punts del centre històric que finalitzarà mostrant el jaciment arqueològic del pati de les Monges. El punt de sortida serà l’Espai Ermengol del carrer Major a les sis de la tarda. Els organitzadors calculen que l’activitat tindrà una durada d’una hora i mitja, aproximadament. El preu per prendre part en aquesta nova ruta és de dos euros els adults, més despeses de gestió, mentre que per als participants menors de dotze anys l’accés serà gratuït.