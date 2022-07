El Govern d’Andorra i el seu homòleg d’Espanya han reactivat les converses per analitzar, entre d’altres qüestions, la situació dels treballadors de nacionalitat espanyola. En aquest sentit, la situació afecta tant els que fan la seva vida laboral al Principat, ja sigui com a transfronterers creuant cada dia la frontera o com els residents a Andorra que retornen a l’Estat espanyol al final de la seva trajectòria. Així, en una trobada bilateral entre els dos caps dels respectius executius celebrada a Madrid, van establir reprendre el dossier per fixar una prestació per desocupació involuntària dels treballadors. Igualment, els dos mandataris van coincidir en valorar molt satisfactòriament l’entrada en funcionament de la nova línia aèria que connecta setmanalment la capital espanyola amb l’aeroport Andorra Pirineus de la Seu d’Urgell. El Principat es troba immers en una negociació amb la UE per un acord d’associació.