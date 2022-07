L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha fet una crida a la població perquè es faci un ús responsable de l’aigua davant del descens de les reserves de què disposa als dipòsits municipals. Davant de l’actual situació de sequera que també pateix el municipi com d’altres del Pirineu, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha pres com a mesures principals el tancament de les fonts ornamentals i la reducció al màxim possible del rec de les zones verdes. Igualment, l’equip de govern municipal ha demanat als veïns que minimitzin l’ús d’aigua per regar així com en les tasques domèstiques de neteja o cuina en les pròximes setmanes.