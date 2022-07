STOP JJOO critica que el Govern segueixi destinant recursos públics, ara en una candidatura olímpica catalana, presentada aquest dijous a Barcelona. La plataforma lamenta "l'obstinació" d'ERC i Junts "en un projecte que només respon als interessos de lobbys i patronals, que condemna a seguir depenent d'un model esgotat i injust per a la gent del Pirineu i que és només una menjadora de recursos públics". STOP JJOO exigeix que el Govern convoqui la consulta que va suspendre i que es paralitzin els tràmits de la candidatura fins que els veïns del Pirineu no puguin decidir. A la vegada, insta l'emplaça a "avançar en una altra direcció" i plantejar "amb urgència" solucions encaminades a revertir "la greu crisi climàtica, econòmica i social".

Davant "la greu situació d'emergència social, econòmica i climàtica que viu el Pirineu i que s'està fent palesa amb una greu sequera i un elevat risc d'incendi forestal", des d'STOP JJOO consideren "urgent" obrir un nou cicle en la direcció contrària, per "fer territoris resilients i dotar-los dels serveis perquè la gent del Pirineu pugui viure amb els mateixos drets que la gent de qualsevol altre indret del país".

Així mateix, exigeix que la consellera Vilagrà convoqui la consulta que va suspendre i que es paralitzin els tràmits de la candidatura fins que els veïns del Pirineu no puguin decidir. STOP JJOO remarca que l'anunci de la candidatura en solitari arriba només quatre dies després del dia en què s'havia previst inicialment consultar la gent de les comarques afectades.

D'altra banda, la plataforma celebra que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) hagi iniciat actuacions per determinar si les emissions de l'anunci publicitari a través dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), així com la difusió per diverses publicacions en paper, s'ajusten al marc normatiu. Recorden que això ha estat fruit de la denúncia que van presentar al juny al CAC, i també al Síndic de Greuges de Catalunya i a l'Oficina Antifrau.