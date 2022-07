La sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit aquesta setmana l’acte de lliurament de les 3.792 signatures que ha recollit la Plataforma Pro Residència per a la Seu i comarca. Les signatures demanen la construcció d’equipaments residencials d’iniciativa pública necessaris per a la nostra gent gran. El lliurament ha anat a càrrec de Berta Oromí, com a portaveu de la Plataforma, la qual ha donat les adhesions a l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana i resta de representants dels grups polítics. També ha assistit a l’acte la Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, que s’ha ofert per treballar conjuntament amb la Plataforma per poder fer realitat aquesta residència pública per a les persones grans.